أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 20 فبراير 2022، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في سوريا، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم نسبة كبيرة من المتابعين.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 20 فبراير 2022

وارتفعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الأحد 20 فبراير/شباط 2022 رغم استقرار الأسعار عالميا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية الأسبوعية.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 19 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم 153,482 ألف ليرة (61.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا اليوم (الأكثر تداولًا بالأسواق)، خلال التعاملات في الأسواق المحلية، 134 ألف ليرة (53.46 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 19 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، خلال تداولات اليوم المحلية، نحو115,114 ألف ليرة (45.83 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89,532 ألف ليرة (35.64 دولار)، وبلغ سعر عيار 12 نحو 76,741 ألف ليرة (30.55 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 19 فبراير 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، نحو 4,773 مليون ليرة (1900 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 1,074 مليون ليرة (427.71 دولار).

أسعار الذهب عالميا

أغلق الذهب بالقرب من مستوى 1900 دولار للأوقية، مع تزايد المخاوف بشأن الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.