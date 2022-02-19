سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية الأحد 20 فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار في سوريا استقراراً اليوم الاحد 20 فبراير/شاط 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

استقر سعر الدولار في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3600 ليرة للشراء، و3635 ليرة للبيع.

و انخفض سعر اليورو في سوريا اليوم الاحد ليسجل نحو 4072 ليرة للشراء، و4116 ليرة للبيع، مقابل 4086 ليرة للشراء، و4131 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الجمعة.

كما تراجع أيضا سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، ليسجل نحو 4884 ليرة للشراء، و4942 ليرة للبيع، مقابل 4895 ليرة للشراء، و4953 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء"، نحو 957 ليرة للشراء، و970 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 977 ليرة للشراء، و990 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 11901 ليرة للشراء، و12042 ليرة للبيع، مقابل 11882 ليرة للشراء، و12022 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.