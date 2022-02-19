اشتعال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، مساء اليوم السبت، بعد خسارة مانشستر سيتي المتصدر أمام توتنهام مقابل فوز ليفربول على نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26.

ويُشار إلى أنه تجمد رصيد السيتي عند النقطة الـ63، عقب خسارته أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-2، على ملعب "الاتحاد".

ونجح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في تخطي عقبة نورويتش سيتي بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى النقطة 57، وبذلك قلص الفارق مع السيتي إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وجاء تشيلسي ثالثا برصيد 50 نقطة، بعد فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدف نجمه المغربي حكيم زياش في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وحصد فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد غداً الأحد.