أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 20 فبراير 2022

أسعار الذهب في لبنان، ارتفعت أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 20 فبراير/شباط 2022، رغم تراجع سعر الدولار مقابل الليرة.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم نحو 92.383 ألف ليرة (61.10 دولار)، مقابل 92.090 ألف ليرة (60.91 دولار) في ختام تداولات أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان اليوم الأحد، ليصل إلى 69.288 ألف ليرة (45.83 دولار)، مقابل 69.069 ألف ليرة (45.68 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

و سجل عيار 14 نحو 53.890 ألف ليرة (35.64 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 46.191 ألف ليرة (30.55 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان اليوم، ليسجل نحو 80.837 ألف ليرة (53.46 دولار)، مقابل 80.581 ألف ليرة (53.30 دولار) بنهاية تداولات أمس الجمعة.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان اليوم نحو 2.873 مليون ليرة (1900 دولار)، وسعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21) نحو 646.695 ألف ليرة (427.71 دولار).