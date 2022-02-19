موعد ليلة الاسراء و المعراج 2022 و فضل احياءها

تحتفل الأمّة الإسلامية بليلة الإسراء والمعراج التي وقعت أحداثها في السنة 11 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والإسراء هو انتقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلاً من البيت الحرام في مكّة المُكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابّةِ البُراق، وأمّا المعراج فهو صُعوده من بيت المقدس إلى السماوات العُلى، وقد ثبت وقوع هذه الحادثة في القُرآن، والسُنّة.

موعد ليلة الاسراء و المعراج 2022

ويأتي موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022، في الليلة الـ27 من شهر رجب من كل عام، أي 28 فبراير/شباط المقبل 2022، وفقا للدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

ما هو حكم الاحتفال بذكرى الإسراء و المعراج؟

أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن سؤال، ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت، وأن ذلك بدعة، حيث أكد المفتي في رده أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمون أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

وتابع: فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

فضل ليلة الإسراء و المعراج

ليلة الإسراء والمعراج هي من معجزات الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث جاءت الكثير من الآيات في القرآن الكريم بتثبت ما حدث في هذه الليلة حيث قال الله تعالى :" أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى).

ومن أهم فضائل ليلة الإسراء والمعراج:

1 - إثبات نبوءة النبي محمد وصدقها.

2- تقديس ورفع مكانة المسجد الأقصى.

3 - إثبات أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء بعدما صلى بهم إماما.

4 - صلابة أبو بكر وثقته في قائده، فقد دعمه وصدقه حينما كذب بقصته أهل مكة.

5 - إثبات على تواضع النبي محمد، بالرغم من المكانة العالية التي حصل عليها بوصوله إلى سدرة المنتهى، إلا أنه كان متواضعا وعبدا لله عز وجل.