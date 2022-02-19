 توتنهام يخطف فوزاً ثميناً من مانشستر سيتي

خطف فريق توتنهام هوتسبير فوزا ثمينا من مضيفه مانشستر سيتي متفوقاً عليه بنتيجة (3-2) على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، في قمة مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف توتنهام كل من :ديان كولوسيفسكي في الدقيقة (4) وهاري كين في الدقيقة (59- 95)، بينما سجل ثنائية السيتي إلكاي جوندوجان في الدقيقة (33) ورياض محرز في الدقيقة (92).

وكانت لحظات الإثارة في أوجها عندما تحصل السيتي على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لوجود لمسة يد على روميرو، احتاج الحكم العودة إلى تقنية الفار لاحتسابها، وتصدى محرز لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليدرك التعادل لفريقه.

وخلط توتنهام الأوراق مجددا بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل كين رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السبيرز 3-2.

وبهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليغ.