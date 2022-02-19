راصد جوي: تراجع فرص هطول الأمطار غداً الأحد

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن تتراجع فرص هطول الأمطار غداً الأحد، مع بقائها واردة بشكل محلي ضمن مناطق محدودة.

وأضح العلامي، أن الطقس سيكون مائلاً للبرودة بوجه عام.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً.

وتنبأت الأرصاد، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.