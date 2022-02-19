دعاء استقبال شهر رمضان المبارك 2022، يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض موعد قدوم شهر رمضان المبارك 2022، لا سيما أن شهر رمضان هو شهر العبادات و التقرب الى الله بالدعاء و الأعمال الصالحة.

و في أول أيام شهر رمضان، يدخل المسلمون في حالة روحية فريدة يتوقون إليها كل عام، لمناجاة ربهم والإكثار من الدعاء.

وهناك من الدعاء ما يمكن تسميته بأدعية استقبال شهر رمضان، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يضع بين ايديكم أفضل دعاء لاستقبال شهر رمضان المبارك 2022.

دعاء استقبال شهر رمضان 2022

- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق المكان الرفيع الأعلى برحمتك.

- اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.