متى موعد شهر رمضان 2022 في جميع الدول العربية؟

متى موعد شهر رمضان 2022؟ سؤال يشغل كثير من المسلمين حول العالم، الملايين ينتظرون قدوم الشهر الكريم بفارغ الصبر، فيه تتنزل الرحمات ويكثر الخير.

ويصوم المسلمون الأصحّاء خلال شهر رمضان من أذان الفجر حتى غروب الشمس، ويستثنى من ذلك الأطفال والمسافرون والمصابون بأمراض جسدية أو عقلية أو الحوامل.

موعد شهر رمضان 2022

والصوم، هو من أركان الإسلام الخمسة، يتضمن ترك الأكل والشرب والتدخين والجماع في النهار، ويهدف المسلمون إلى الحفاظ على نقاء الفكر والأفعال في رمضان، ويمثل عيد الفطر نهاية شهر الصيام.

موعد شهر رمضان 2022، يتوقع خبراء الفلك أن يصادف 2 أبريل/نيسان 2022، على أن يتم تأكيد الموعد بناءً على تقليد رؤية الهلال، ويستمر لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو/أيار 2022.

كم باقي على رمضان 2022؟

وأجاب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، على سؤال "كم باقي على رمضان 2022"، قائلا: "بقي على حلول شهر الخير نحو 90 يوما".

وتوقع أن يبدأ في 2 أبريل، موضحًا أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022.