الحية: الاحتلال يعاني من ضعف منظوماته و المقاومة متصاعدة في كافة اتجاهاتها

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د. خليل الحية أن الاحتلال يعاني من ضعف منظوماته وضعف حكومته واكتشاف العالم لصورته الحقيقية، مشيراً الى أن الاحتلال يحاول اغتنام لحظة انشغال الأمة للتمدد بشتى الوسائل.

و أوضح الحية في تصريح صحفي له مساء اليوم الأحد أن المقاومة متصاعدة في كافة اتجاهاتها ولها قبول شعبي كبير، مشيراً الى أن غزة قلعة المقاومة وأصبحت أمل الشعب الفلسطيني للانطلاق للتحرير.

و قال: " غزة تمثل اليوم وحدة شعبنا على خيار المقاومة، وهي متمسكة بثوابت الشعب الفلسطيني."

و تابع يقول: "لن نستسلم للاحتلال ولن نصبر على بقائه".

و أضاف الحية: "سمعة الاحتلال بأنه كيان ديمقراطي تبددت، حيث صنفته منظمة أمنيستي بكل وضوح بأنه كيان فصل عنصري".

و لفت الى أن محاولات الاحتلال تشتيت فلسطينيي ال48 وتهجيرهم، تزيد أبناء شعبنا وعيا وصمودا لحماية هويتهم وحقوقهم.

و بين أن المقاومة متصاعدة في القدس والضفة الغربية من خلال كل أطياف شعبنا من فتح والجهاد الإسلامي وحماس.

و شدد الحية على ان عنوان الحالة الفلسطينية واضح، أننا كشعب لن نستسلم رغم ضعف المنطقة، ولن نصبر على بقاء الاحتلال.

و تطرق الحية الى جلسة المجلس المركزي، مشيراً الى أن الجلسة لم تحظَ بأي شرعية وطنية، وانكفأت عنه معظم فصائل شعبنا الفلسطيني.

و أشار الى أن أبناء حركة فتح الذين ينخرطون مع شعبنا في مقاومة الاحتلال، يعلنون أن المقاومة هي الخيار.