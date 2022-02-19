ضجة في مصر بعد تصريحات للاعلامي المصري ابراهيم عيسى أنكر فيها معجزة الاسراء و المعراج

اثارت تصريحات اطلقها الاعلامي المصري البارز ابراهيم عيسى حول معجزة الاسراء و المعراج ضجة كبيرة في مصر، ادعى فيها أن قصة صعود (النبي) الى السماء ورويته الناس الموجودين في السماء ورؤيته الناس في النار "قصة وهمية."

و اتهم الأزهر الشريف الإعلامي عيسى بانه من مروجي "الافكار المتطرفة" التي تثير الفتن، بعد تصريحات له وصف فيها حادثة معراج النبي محمد بأنها "وهمية".

وكان عيسى قال الجمعة، خلال برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس" ان "قصة صعود (النبي) الى السماء ورويته الناس الموجودين في السماء ورؤيته الناس في النار، كلها قصة وهمية".

وقال ان "كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي تقول" ان الحادثة وهمية وتنفيها بالكامل، لكنه قال ان المشايخ يخفون ذلك ويصدرون للناس "الكتب والقصص اللي تقول انها حصلت".

"محاولات طعن بائسة"

وفي رده على تصريحات عيسى، قال الازهر في بيان ان "مُعجزة الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ﷺ المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم في سُورتي -الإسراء- و-النَّجم-".

واضاف انها ايضا ثابتة "بأحاديث السُّنة النَّبوية المُطهّرة في الصّحيحين والسُّنن والمسانيد ودواوين ومصنَّفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلّتها ووقوع أحداثها إجماعُ المُسلمين في كلِّ العُصور، بما لا يَدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مُرجِف."

واعتبر الازهر في بيانه ان "مُحاولات الطّعن البائسةِ في صحابةِ سيّدنا رسولِ الله ﷺ والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيلٍ من هذه الأمّة؛ جُرم محرَّمٌ، وجَرْأةٌ مُستهجَنَة ومرفوضة، ودَرْبٌ من التّجاوز البغِيضِ والمُستَنكر".

وتابع البيان ان الامة "مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنّهم لا يقبلون المساس بجناب سيّدنا رسول الله ﷺ ولا أصحابه، الذين قال الله عنهم في كتابه: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100]".

وشدد على ان "في هذه الآية تزكيةٌ للصّحابة رضوان الله عليهم، وتعديلٌ لهم، وثناءٌ من الله عليهم؛ ولهذا فإنّ توقيرهم من الإيمان."

واكد بيان الازهر ان "كلُّ ما ورد في القُرآن الكريم وسنّة سيّدنا النّبي ﷺ الثّابتة من المُسلّمات التي لا يُقبل الخوض فيها مُطلقًا، ولا يُقبل تفصيل أحكامها وبيان فِقهها من غير المُتخصّصين".

واتهم البيان ابراهيم عيسى ضمنا انه "من مُروجِي الأفكار والتَّوجُّهات المُتطرّفة، التي تفتعل الأزمات، وتُثير الفِتن، وتفتقر إلى أبسط معايير العلم والمِهنيّة والمِصداقيّة، وتستثمر الأحداث والمُناسبات في النَّيل من المُقدَّسات الدّينيّة، والطّعن في الثّوابت الإسلاميّة بصورة مُتكرِّرة مُمنهجة".

مجلس الإعلام يتحقق

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانا، قال فيه إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن "الإسراء والمعراج"، في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأكد البيان على أن ذلك سيكون تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

من جهتها، قالت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين إن المرصد الإعلامي للنقابة يعكف حاليا على تفريغ التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى الجمعة.

وفي سياق ردود الفعل على تصريحات عيسى، فقد انسحب الممثل مصطفى درويش من المشاركة في فيلم "الملحد"، الذي بدأ تصويره قبل أيام.

ويناقش الفيلم قضية التطرف الديني والخروج عن الدين، وهي ظاهرة انتشرت بين الشباب، ويسلط مؤلفه عيسى الضوء من خلاله على الفرق بين الإلحاد والتدين من دون تفكير أو تدبر، بجانب التعصب الديني وخطورة ذلك على المجتمعات العربية والإسلامية في الفترة الأخيرة.

وقال درويش إن السبب يعود إلى تصريح إبراهيم عيسى، وأنه قرر مقاطعة أي برنامج يقدمه، والاعتذار عن المشاركة في فيلم "الملحد" الذي صوّر منه 4 أيام بالفعل.

وأضاف أنه من الواضح أن هناك حربا ممنهجة ولا يقبل أن يكون أداة للحرب على الدين مهما كان الثمن، واعتذر لفريق العمل عن استكمال المشاركة.