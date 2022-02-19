وزير الأوقاف برام الله: توقيع اتفاقية لنقل معتمري المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله الشيخ حاتم البكري، اليوم السبت، أنه تم اليوم توقيع اتفاقية لنقل المعتمرين من المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة لهذا العام .

وأوضح البكري انه تم توقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية الفلسطينية وكل من شركتي "لاكي تورز" المصرية و"جوباص" وجمعية شركات الحج والعمرة وذلك برعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة .

وبيّن أن على جميع المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة من المحافظات الجنوبية التسجيل خلال الأسبوع القادم، وأنه سيكون انطلاق القافلة الأولى خلال أسبوعين الى الديار المقدسة .

ووجه البكري الشكر الى الأشقاء في جمهورية مصر العربية على التسهيلات والحرص على تمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من تأدية العمرة و السفر من معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.