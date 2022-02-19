بالفيديو المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ، طريقة تحضير ومكونات المدلوقة السورية في شهر رمضان، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والتي يكثر البحث عنها في شهر رمضان المبارك، لانها تعتبر من أكثر الحلويات الشعبية ذات الشهرة الواسعة في العالم العربي خاصة في سوريا، كما بدأت في الانتشار بين مختلف الدول العربية لانها تتمتع بطعم رائع ومحبب للكبار والصغار، لذلك قرر لكم فريقنا كتابة هذا المقال حول المدلوقة السورية لكثرة البحث عليه في شهر رمضان عبر الانترنت، وإليك نقدم بالفيديو والصور طريقة مفصلة وبسيطة لعمل المدلوقة السورية.

المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

خطوات تحضير قشطة المدلوقة السورية في رمضان 1443هـ

ليتر حليب

3 ملاعق ك عصير ليمون

كوب قشطة (قيمر)

ملعقة كبيرة ماء زهر

لتحضير مدلوقة:

كوب سميد خشن

ربع كوب سكر ناعم

كوب وربع حليب

ربع كوب زبدة

كوب فستق حلبي مطحون

2 ملعقة ك ماء زهر

للتقديم: قطر

المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

خطوات تحضير المدلوقة الشامية 2022

نضع الحليب على نار متوسطة ونحرك حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون فنلاحظ أن الحليب تكتل وانفصلت عنه الماء وتكونت القشطة

نصفي القشطة من الماء ونضعها في وعاء زجاجي ثم نضيف قشطة القيمر وماء الزهر ونخلط المكونات جيدا ثم نغطي الوعاء بالنايلون ونضعه في الثلاجة



المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

طريقة عمل المدلوقة الشامية 2022

نحمي الزبدة في قدر على النار ونضيف السميد ونبدأ بتحميصه ليصبح ذهبي اللون مدة 7 دقائق

نضيف السكر للسميد ثم الحليب بهدوء ونحرك الخليط الى أن تتشرب حبات السميد الحليب والسكر ويتكون خليط سميك القوام

نرفع السميد عن النار ثم نضيف الفستق الحلبي ونخلطهم جيدا ثم نسكب المدلوقة في طبق التقديم ونتركه يبرد

نسكب القشطة فوق المدلوقة ونمددها ونزينها بالفستق الحلبي المبروش ثم نسكب القطر وتقدم باردة او ساخنة.

المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول طريقة عمل المدلوقة الشامية أو السورية، كما سنرفق لكم في مقالات أخرى الحلويات الأكثر تداولا في شهر رمضان ونرفق لكم طريقتها بشكل مفضل، كي تتمتعوا بأفضل أنواع الحلويات وتقديمها إلى عائلاتكم وضيوفكم.المدلوقة السورية الشامية في شهر رمضان أسهل طريقة 2022-1443هـ.