تفاصيل جديدة عن موسم العمرة في قطاع غزة دون تحديد سعرها بعد

في إطار الترتيبات المتعلقة بموسم العمرة لهذا العام 1443 هـ / 2022م، أعلنت وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية في قطاع غزة أن وفداً من لجنة الحج بالوزارة، وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، سافر إلى جمهورية مصر العربية، وناقش الوفد مع جميع الجهات ذات العلاقة، كافة الترتيبات الخاصة بموسم العمرة.

و أوضحت الوزارة أنه تم توقيع اتفاقية النقل البري والجوي، وبرعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والاتفاق على عدة بنود من بينها أن مدة برنامج العمرة أسبوعين فقط، موزعة على النحو التالي: 7 أيام في المدينة المنورة منها 5 ايام حجر صحي مؤسسي بالمملكة عند الوصول إلى المدينة، و8 أيام في مكة المكرمة.

و لفتت الوزارة الى أنه من المتوقع تسيير أولى رحلات العمرة في العشر الأوائل من شهر مارس القادم، بعد الوقوف على الأعداد الحقيقية الراغبة بأداء العمرة وفق هذه الشروط، ومن ثم تحديد عدد الرحلات وأيام سفرها.

و بينت أن مسار رحلة العمرة سيكون من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، والعودة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى قطاع غزة، علمًا أن الحجر الصحي المؤسسي 5 أيام سيكون في المدينة المنورة عند الوصول.

و بخصوص تسعيرة العمرة لهذا الموسمـ أوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد استكمال جميع التفاصيل الخاصة بتحليل سعر العمرة.

و أشارت الوزارة الى أن عدد المعتمرين المسموح به عبر معبر رفح 300 معتمرِ فقط يومياً وتحديد أيام السفر وعدد الطائرات منوط بالأعداد الراغبة بالعمرة، دون أن يؤثر على أعداد المسافرين العاديين.

و أكدت أن كل معتمر يتخلف بغير عُذر عن موعد الطائرة بعد انتهاء برنامج عمرته، يفقد حقه في تذكرة الطائرة في العودة.