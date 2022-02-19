تسجيل 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بكورونا في الاردن

سجلت الاردن، اليوم السبت، 28 وفاة و7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13657 وفاة، و1560822 إصابة.

ووفق وزارة الصحة الاردنية، فقد بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا إلى 179305 حالات، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1105 حالات.

وذكرت أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4658026 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4331925 شخصا.

على الصعيد ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن استئناف التعليم الوجاهي في المدارس صباح يوم غد الأحد، مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021-2022.