فيديو.. 15 قتيل بتفجير انتحاري داخل مطعم في الصومال

قتل 15 شخصا على الأقل، اليوم السبت، بعد أن فجر انتحاري سترة ناسفة في مطعم مزدحم خلال ساعة الغداء في بلدوين، عاصمة ولاية هيران الصومالية.

وأفادت الشرطة الصومالية، بأن "معظم القتلى من المدنيين كما أصيب 20 شخصا آخرين"، مضيفا أن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة".

من جهته، أعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يأتي وسط عملية الانتخابات الصومالية التي طال تأجيلها.