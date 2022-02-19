الآن.. تردد قناة أم بي سي mbc في مصر الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الملايين من الأشخاص على تردد قناة أم بي سي mbc في مصر الجديد 2022 على جميع الأقمار الصناعية من أجل مشاهدة جميع حلقات وبرامج مسلسلات القناة الرائدة في البلاد وفي سائر الدول العربية ، وتقدم قناة MBC مصر على كافة القنوات والفضائية على صعيد نسبة المشاهدات ، وهذا يعود إلى فضل جودة محتواها المشوق والجذاب ، كما تزايدت نسبة عمليات البحث على إشارة التردد في الفترة الأخيرة وهذا يعزوا إلى اقتراب موعد رمضان ، حيث تتميز الفضائية على باقي القنوات في هذا الشهير الفضيل في محتواها ، ونشير لكم إلى أن القناة نشأت في 17 أكتوبر 2012، وانطلقت رسميا في 9 نوفمبر 2012 كحركة توسعية لمجموعة إم بي سي داخل مصر ، فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة الترددات بالإضافة إلى ابرز المحتوى التي تقدمه .

قناة mbc مصر الجديد 2022

تعد قناة mbc مصر من أهم وأفضل القنوات التي حققت جماهيرية كبيرة خلال فترة صغيرة تمكنت فيها من إرضاء متابعيها من كافة الأعمال والجنسيات . كما أنها تهتم القناة بعرض العديد من البرامج المتنوعة منها برامج الطبخ والبرامج الدينية والرياضية وبرامج المسابقات وهذا ما جعل القناة تحظى على أعلى نسب مشاهدة.

تردد قناة mbc مصر الجديد 2022

تهتم قناة mbc مصر بكافة الأعمار وجميع الجنسيات وتحرص على إرضاء متابعيها وتعرض لهم مجموعة من المسلسلات للمرة الأولى عبر شاشتها .

كما تتميز القناة بجودة الصورة ونقاء الألوان وعدم عرض اعلانات مزعجة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش وبجودة HD.

ويمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم واستقبال التردد الجديد لقناة mbc الجديد 2022 على النايل سات .

التردد: 12876.

القمر الصناعي: النايل سات .

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي نايل سات 2022

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار

11938 11470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة mbc أكشن 2022

سات 11559 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12284 (V) 27500 – 5/6 SD

سات 12399 (V) 27500 – 3/4 HD

مسلسلات قناة mbc في مصر 2022

إليك ابرز المسلسلات التي تقدمها القناة ، هي: لأعلى سعر، عشم ابليس، استاذ ورئيس قسم ، الأنسة فرح ، عائلة زيزو ، أنا شهيرة .. أنا الخائن، للعشق جنون.