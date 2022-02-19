عضو "كنيست "تزعم: تطور ملحوظ في المفاوضات مع حماس لإتمام صفقة أسرى

زعمت عضو "الكنيست الإسرائيلي " عن حزب العمل إميلي حايا مواتي، اليوم السبت، أن هناك تطوراً ملحوظاً في المفاوضات مع حماس بشكل غير مباشر؛ لإتمام صفقة أسرى.

وقالت "مواتي " خلال مشاركتها في "ثقافي بتاح تكفا ": " إن هناك تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن إعادة جثث الجنود الإسرائيليين، والمحتجزين المدنيين لديها "، معبرةً بذلك عن تفاؤلها بشأن عودتهم إلى بيوتهم.

وعن طبيعة هذا التفاؤل، فقد رفضت ” العضو في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، تقديم مزيد من التفاصيل حول ذلك، وقالت “إنها قضية حساسة وسرية، ولكن هناك تحركات لن أفصح عنها”.

ويأتي ذلك وسط جدل من الاتهامات بين مسؤولين "إسرائيليين " وجهها موشيه تال المستقيل منذ أقل من 3 أشهر من ملف "شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين "، "للحكومات الإسرائيلية " بتجاهل فرص حقيقية كانت يمكن أن تؤدي إلى صفقة أسرى.