فضل وثواب إحياء ليلة القدر في رمضان 2022- 1443، أيام قلائل تفصلنا عن حلول شهر رمضان الفضيل، حيث يحمل في طياته خيرات وفضل عظيم يحل على المسلمين، كما تأتي ضمن لياليه ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر، إذ تم ذكرها في القرآن الكريم لعظمة هذه الليلة، وعظمة إحيائها في الشهر المبارك، إلا أنها لم يُحدد تاريخ معين لها، فهي تأتي في العشر الأواخر من رمضان، ويكون اليوم فردي وليس زوجي، لذلك يحرص المسلمون على احياء العشر الأواخر من رمضان في المسجد، تحسبا لإحياء ليلة القدر، ونيل أجرها وثوابها العظيم.

فضل وثواب إحياء ليلة القدر في رمضان 2022- 1443

ففي هذه الليلة المباركة، تصفد الشياطين، ويُحيي المصلون تلك الليلة حتى مطلع الفجر، لهذا يبحث المسلمون عن فضل وثواب إحياء ليلة القدر في رمضان 2022- 1443، والذي يحل السلام بها حتى مطلع الفجر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، "سلام هي حتى مطلع الفجر"، لهذه الأسباب سعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر فضل وثواب إحياء ليلة القدر في المسجد، لما ينال فيه المسلم من أجر عظيم مقابل قيام تلك الليلة، حتى أن الأدعية تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتبعد عنك كل مكروه، وحسد، وتحل مشكلات حياتك.

فضل وثواب إحياء ليلة القدر في رمضان

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري.

كما يتم مضاعفة الثواب فيها لأكثر من ثلاثين ألف ضعف حيث يجزى المرء على العمل الصالح بها وكأنه داوم عليه لألف شهر لما جاء في الذكر الحكيم {ليلة القدر خير من ألف شهر}.

كما أن من أدركها نال من حظوظ الدنيا والآخرة أوفرها وملئ دربه بالتوفيق والصلاح ففيها تقسم الأرزاق وأمور الخلائق من أقدار وسعادة وغيره. يتنزل بها الملائكة والروح بالسلام والطمأنينة وتستجاب فيها الدعوات لذلك يستحب الدعاء بها وخاصة طلب العفو.