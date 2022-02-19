دعاء اليوم السابع من رمضان المبارك 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، دعاء اليوم السابع من رمضان، لتتمكن عزيزي الصائم في اليوم السابع من رمضان الدعاء به، كما يحرص المسلمون على ترتيل دعاء اليوم السابع لكسب الحسنات التي تقربهم من الله عزو جل ويضمن لهم ثواب الصيام ، لذلك يقدم لكم فريقنا دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان 2022 مكتوبًا، إلى جانب فضل ثواب هذا الدعاء.





دعاء اليوم السابع من رمضان المبارك 2022-1443هـ

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:

" اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ ".





ثواب هذا الدعاء في اليوم السابع من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ وَ السُّعَدَاءُ وَ الْأَوْلِيَاءُ" 1.