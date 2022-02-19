معبر الكرامة.. 16 ألف مسافر وتوقيف 75 مطلوبًا الأسبوع الماضي

تنقل أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 75 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (8338) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (7665) شخصا، وكانت حركة المسافرين متوسطة.

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (75) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضافت أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي 4 مواطنين، ومنعهم من السفر خلال الفترة نفسها.