داخلية غزة تعلن عن كشف أسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء المسافرين، وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، يوم غد الأحد الموافق 20 فبراير 2022.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات السادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/9) هنا، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/8) هنا.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.