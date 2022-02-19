سيدة مصرية تُنهي حياة زوجها لهذا السبب!

أنهت سيدة مصرية الحياة الزوجية مع زوجها بقتله بعد 4 أشهر فقط من زواجهما، واللذين كانا يقطنان مدينة العمرانية بمحافظة الجيزة.

ووجهت النيابة العامة المصرية، تهمة القتل العمد للزوجة بعدما طعنت زوجها حتى الموت، وهو ما سيؤدي بها إلى عقوبة شديدة.

وفي التفاصيل، فإن الزوجة وتدعى "وردة. ر" ارتبطت بعلاقة عاطفية مع زوجها منذ فترة طويلة، وهو نجل خالها "أحمد" 40 عامًا- سائق، كانت حياتهما تسير بشكل طبيعي للغاية، فقبل 3 أيام من الواقعة عاد الزوجان من المصيف دون خلافات.

وبعد أن كانا في وصلة من المزاح والرقص، ضرب الزوج زوجته ولكن عن طريق المداعبة، فاعتدت عليه بالسباب والشتائم، ما دفعه لسبّها، فما كان منها إلا أن اتجهت نحو المطبخ، وأمسكت ​سكينا​ لـ تهديده، وطعنته في الصدر والرقبة، أودت بحياته في الحال.

وبعد إلقاء القبض على المتهمة والتحقيق معها، بررت فعلتها قائلةً: "مكنش قصدي أقتله، شتمني رحت ضربته بالسكينة في رقبته ومات"، ولم يتمكن أحد من إنقاذه حتى عقب وصول سيارة الإسعاف.

وأكد أهالي المنطقة أن صباح يوم الحادث كان المجني عليه، يقوم بغسل سيارته، وبعد أن انتهى توجه إلى شقته، وبعد عدة ساعات فوجئ الجميع بحمله جثة هامدة على سيارة الإسعاف.

وتمت إحالة المتهمة البالغة 35 عاماً للنيابة التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم عرضها على قاضي المعارضات، وجدد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.