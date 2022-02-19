فيديو.. مناورات روسية على محاكاة استخدام أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعلن الكرملين الروسي، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أطلق بنجاح صواريخ أسرع من الصوت خلال المناورات الاستراتيجية التي تجريها في بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الكرملين: إن الجيش نجح في إطلاق صواريخ أسرع من الصوت من طراز "كينجال" خلال المناورات الاستراتيجية.

بدوره، أفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن التدريبات التي أجرتها اليوم قوات الردع الاستراتيجي الروسية شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية. تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

وزارة الدفاع الروسية 🇷🇺 تنشر لقطات لإطلاق قتالي لصاروخ كينزال Kinzhal الفرط صوتي على هدف أرضي خلال تدريبات لقوات الردع النووي.#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/peLErfPegw — Defense Mural (@defensemural) February 19, 2022

في المقابل، اتهم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، موسكو، بأنها " باتت جاهزة لضرب أوكرانيا".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده تدعم أوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي، ودعا الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا.

وطالب جونسون، الكرملين بخفض التصعيد والقبول بالحوار.

هجوم الدبابات في إطار تدريبات روسيا - بيلاروسيا.



المناورة الروسية

. pic.twitter.com/1ibOgb0MsQ — الأمير فاصوليان (@M86950933) February 19, 2022

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين بالناتو، أن التقديرات تشير إلى 190 ألف جندي روسي نصفهم في وضعية هجومية قرب أوكرانيا.

لقطات لإطلاق قتالي للصاروخ إسكندر- إم Iskander-M خلال تدريبات لقوات الردع النووي الروسية 🇷🇺#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/YNlH8CwxbQ — Defense Mural (@defensemural) February 19, 2022

كما وأفادت مصادر إعلامية، بان المدفعية الثقيلة استهدفت أطراف بلدتي "زايتسيفي" و "باخموت" في إقليم "دونباس، فيما أغلقت إدارة حرس الحدود الروسية، كافة المعابر مع إقليم "دونباس" واقتصارها على عبور المدنيين نحو "روستوف".

لقطات لإطلاق قتالي للصاروخ إسكندر- إم Iskander-M خلال تدريبات لقوات الردع النووي الروسية 🇷🇺#اوكرانيا_روسيا pic.twitter.com/YNlH8CwxbQ — Defense Mural (@defensemural) February 19, 2022

يوم الخميس الماضي، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو، إن "بلاده ستكون على استعداد لاستقبال أسلحة نووية في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا".