بالفيديو طريقة عمل الملوخية في رمضان 2022- 1443، تتزين موائد المواطنين في قطاع غزة بأكلة الملوخية، وخاصة في أول أيام شهر رمضان المبارك، فلا يكاد يخلو بيت غزي من تقديم أكلة الملوخية سواء أعدتها ربة البيت وجبة رئيسية أم ضمن مجموعة من الوجبات التي صنعتها في بيتها لأفراد أسرتها الصائمين، فربة البيت وخاصة المتزوجة حديثا تبحث في هذه الأيام عن كيفية عمل الملوخية في البيت بطريقة سهلة، لتقديمها على مائدة الإفطار.

لم يتبقى سوى 40 يوما على حلول شهر رمضان المبارك، لهذا تبحث ربات البيوت عبر الانترنت نت بالفيديو طريقة عمل الملوخية في رمضان 2022- 1443، لإعدادها لأفراد أٍرتها، كون المواطنين في غزة يفضلون تناولها في أول أيام الشهر الفضيل، وإذا اطلع المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها، فإنه سيجد أن معظم النشطاء ينشرون أنهم على وشك تناول أكلة الملوخية على وجبة الإفطار، لهذا تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل الملوخية بخطوات سهلة وبسيطة، مرفق فيديو أيضا.

بالفيديو طريقة عمل الملوخية في رمضان 2022- 1443

ويعد شهر رمضان، شهر خير وبركة، وينتظره المسلمون حول العالم على أحر من الجمر، ففيه يمارس الصائمون طقوسا خاصة، كما أن وجباته وأكلاته تكون دسمة وخاصة ومتنوعة، لأن الصائم يمتنع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة تبدأ من آذان الفجر، وحتى سماع آذان المغرب، لهذا يحتاج إلى وجبات دسمة ومتنوعة لتعويض ما نقصه طيلة اليوم.

طريقة عمل الملوخية في رمضان 2022

وتعد الملوخية من الأكلات الفلسطينية الشهيرة على موائد الطعام، فباستمرار تطهي ربات البيوت الملوخية على طعام الغداء، لكنها تعد وجبة رئيسية أول أيام شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل الملوخية.. مقادير

اجلبي نصف كيلو ملوخية مخروطة.

ضعي كمية من الماء حسب الكثافة المطلوبة.

ضعي ملعقة كبيرة ونصف الملعقة ثوم مفروم ناعم.

ضعي ملعقة كبيرة ونصف الملعقة كزبرة ناشفة مطحونة.

ضعي 2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

ضعي ملح حسب الرغبة.

ضعي مكعب مرقة.

طريقة التحضير لعمل الملوخية

توضع الملوخية في إناء على النار، مع إضافة الماء تدريجياً مع التقليب حتى الحصول على القوام المطلوب، على ألا يكون القوام ثقيلا أو خفيفا.

يضاف مكعب المرقة، وتترك الملوخية حتى الغليان مرة واحدة ثم ترفع من على النار.

في مقلاة على النار، تتم إضافة الثوم المفروم إلى السمن، مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.

أضف الكزبرة إلى الثوم مع التقليب حتى يحمر.

قم بوضع الملوخية على ما سبق، مع التقليب، ثم ضع الملح حسب الرغبة، وقم بالتقليب.

تصب الملوخية في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.