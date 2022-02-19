إبرام اتفاقية لإنشاء مكتب لمديرية التربية في بلدة عرابة

وقع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني مع رئيس بلدية عرابة أحمد العارضة اتفاقية؛ لإنشاء وتشطيب وتأثيث مكتب لمديرية التربية والتعليم / قباطية – عرابة في بلدة عرابة، بتبرع من البلدية؛ بحيث سيكون تابعاً لمديرية تربية قباطية.

وحضر مراسم التوقيع؛ وكيل الوزارة ثروت زيد، ومن البلدية؛ أسامة حمران.

وفي هذا السياق؛ أكد عورتاني حرص الوزارة الدائم على تعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي ومؤسساته، وإشراكها في دعم التعليم، والمساهمة في تطويره، مثمناً تبرع بلدية عرابة؛ لإنشاء وتجهيز هذا المكتب الذي سيسهم في خدمة التعليم على مستوى البلدة، والمناطق المحيطة التابعة لتربية قباطية.

بدوره، أشاد العارضة بجهود واهتمام وزارة التربية بفتح مكتب في عرابة؛ لتسهيل تقديم الخدمات للمجتمع المحلي، معبراً عن اعتزازه، وفخره بالشراكة التي جمعت الوزارة مع البلدية؛ لتحقيق هذا الإنجاز.