احذرها.. أخطاء خطيرة في علاج السعال

يؤدي الاستخدام غير الصحيح للعقاقير في العلاج الذاتي للسعال إلى عواقب وخيمة، فيما يعد أول خطأ شائع في العلاج الذاتي هو الاختيار الخاطئ للمضاد الحيوي.

وقالت الطبيبة الروسية، ألكسندرا كوزيفنيكوفا: "إنه يمكن أن إذا تحدثنا عن أخطاء في علاج السعال (مع نزلة برد أو كوفيد-19)، فإن أول شيء يستحق الذكر هو الوصفة الذاتية للمضادات الحيوية. إذا اتخذت القرار الخاطئ سيكون الدواء غير فعال بل ضار".

وأوضحت الطبيب، أن الأدوية المضادة للبكتيريا لها مؤشراتها وموانعها والجرعات الصحيحة وشروط العلاج.

في الوقت نفسه، فإن الشخص الذي ليس لديه معرفة طبية، كقاعدة عامة، لا ينتبه لمثل هذه التعليمات للاستخدام، ولكنه يفضل الدواء "الذي على شفاه الجميع". في هذه الحالة، قد يكون المضاد الحيوي إما غير فعال أو حتى ضار.

الخطأ الثاني في علاج السعال التناول غير المنضبط للمُقشِّع، لأن السعال يمكن أن يكون له طبيعة فيروسية وأسباب أخرى.

وأضافت: "من أهم النقاط هي الاستخدام الطائش للمقشعات للسعال بشكل عام. لأن السعال لا يصاحب بالضرورة عدوى في الجهاز التنفسي. قد يكون علامة على أمراض أخرى. لذلك، قد لا تعمل الأدوية الطاردة للبلغم أو تؤدي إلى آثار جانبية.

وتابعت: "أنه من المهم تحديد السبب بشكل صحيح قبل الشروع في العلاج. خلصت كوزيفنيكوفا إلى أنه يمكن للطبيب المختص فقط إجراء التشخيص الصحيح عند السعال".