مخاض عسير للعمرة في غزة .. "والصفقة لم تكتمل بعد!

لاتزال المفاوضات في القاهرة تسير على قد وساق بشأن تكاليف أسعار العمرة في قطاع غزة لإنقاص فتات من تكلفتها الخالية " لعلها تتدنى عن الـ "1050" دينار ، وهو سعر يوازي 3 أضعاف سعر العمرة في الضفة المحتلة ، والتي سيرَت أولى رحلات العمرة خلال العام الجاري الأسبوع الماضي، في حين بقي قطاع غزة مُعلقاً، في انتظار اتمام الاتفاق، أو الصفقة وهو أقل ما يمكن إطلاقه على جرى وما يجرى من مفاوضات لإتمام موسم العمرة المتعسرة حتى اللحظة .

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حاولت منذ عدة أيام معرفة تفاصيل ما يجري لإتمام وتسيير العمرة من قطاع غزة، إلا أن الرد من كافة الجهات سواء "رام الله أو غزة ، أو شركات العمرة " أن ما يجري مازال طي الكتمان ولن يتم الافصاح عنه حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي.

جهات رفضت المبالغ الكبيرة

مصادر خاصة أكدت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عدة جهات رفضت ما يتم الحديث عنه بشأن المبلغ المالي الذي قد تم طرحه مؤخراً، والذي وصل لـ1050 دينار أردني ، وهو يتدنى بقليل عن تكاليف الحج، بالإضافة إلى زيادة عن المبلغ الذي لاقى في السابق احتجاجاً كبيرا ًمن قبل المواطنين والذي وصل لـ930 ديناراً أردني .

تكلفة العمرة لا يمكن مقارنتها بالضفة المحتلة التي ثبتت سعر عمرتها لأقل من 400 دينار، ولكن غزة تُضاهيها بـ3 أضعاف، وتبرير أوقاف رام الله وغزة أن التكلفة البرية هي السبب وراء انخفاض أسعار العمرة في الضفة، وتكلفة النقل هي السبب وراء ارتفاع أسعار العمرة في غزة.

أما سعرها في قطاع غزة فشهدت ارتفاعاً تدريجياً على مدار أخر 5-6 سنوات الماضية، حيث كانت الأسعار عام 2018 وصلت لـ790 ، في حين وصلت في عام 2019 لـ800 دينار ، لتصل عام 2021 بعد توقف العمرة بسبب كورونا لـ930 ديناراً .

فوج الضفة

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالضفة المحتلة، أعلنت الأربعاء الماضي عن خروج الفوج الأول من معتمري المحافظات الشمالية إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة بعد توقف موسم العمرة لمدة سنتين نتيجة انتشار جائحة كورونا.

وأوضح الشيخ وفيق علاوي مدير عام الوعظ والإرشاد، ممثل الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف، خلال وداع المعتمرين، أن جميع الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين تسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والإدارة العامة للحج والعمرة وضمن الإجراءات الصحية المتبعة دوليًا.

ويشار الى ان 250 معتمراً سافروا من جميع المحافظات الشمالية وأن طواقم الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين على منافذ الحدود المختلفة .

وكانت مصادر اعلامية نقلت تصريحات عن رئيس جمعية شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور أن وزارة الأوقاف ستعلن خلال اليومين القادمين عن بنود الاتفاق مع الجانب المصري والسعودي بخصوص معتمري قطاع غزة، وهناك مساعي حثيثة لتخفيض أسعار الرسوم.

ويشار الى ان الاوضاع الاقتصادية صعبة في قطاع غزة ، ويتمنى عدد من المواطنين من أداء فريضة الحج بالحد المعقول ، وليس كما يتم الترويج له بالمبالغ الخيالية .

وطالب المواطنون ، ان يتم التوصل لاتفاق ينصف المواطنين في القطاع ليتمكنوا من اداء فريضة الحج كالضفة المحتلة .