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كورونا فلسطين : 19 حالة وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:15 م
19 فبراير 2022
كورونا فلسطين : 19 حالة وفاة و1255 اصابة جديدة بفيروس كورونا
#كورونا فلسطين
#وفيات كورونا
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