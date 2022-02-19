كورونا فلسطين : 19 حالة وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:15 م
19 فبراير 2022
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كورونا فلسطين : 19 حالة وفاة و1255 اصابة جديدة بفيروس كورونا

#كورونا فلسطين #وفيات كورونا

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