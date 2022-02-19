ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 19فبراير 2022

سجلت أسعار الذهب في الارد، اليوم السبت 19 فبرير 2022، ارتفاعا بقيمة وصلت إلى 50 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، فقد وصل سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، إلى 38.8 دينارا، والشراء إلى 37.3 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 45.1 دينارا، والشراء إلى 42.7 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 34.7 و31.7 دينارا، على التوالي.

عالميا، تراجع الذهب قليلاً عند مستويات 1900 دولارا للأونصة في تداولات يوم أمس الجمعة 18 شباط/فبراير، حيث أدت الآمال في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى بعض الهدوء في الأسواق، لكن المخاوف المستمرة بشأن أوكرانيا أبقت المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف إلى 1900.8 دولار للأونصة في ختام تعاملاتها، وصعدت بنحو 2 في المئة هذا الأسبوع.

وكانت أنباء قد أشارت بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل لنقاش الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا.