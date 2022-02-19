وفد من الجهاد يستقبل الأسير أبو عيطة ويهنئه بالحرية

استقبل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، الأسير كرم فايز أبو عيطة (29 عاماً)، في محافظة جنين بالضفة المحتلة، وهنأته بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني.

وكان وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد وحشد من الجماهير بمخيم جنين في استقبال الأسير المحرر كرم، أمس الجمعة، بعد قضاءه عامين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفادت "مصادر خاصة" أن محاكم الاحتلال حكمت على الأسير بالسجن 3 شهور، ومن ثم حولته للاعتقال الإداري مدة 18 شهراً، قضاها في سجن مجدو.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كرم أبو عيطة بتاريخ 27-12-2019، بعد اقتحامها مخيم جنين ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.