

يشهد سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم السبت 19 فبراير 2022، انخفاضاً أمام سوق معظم العملات الأجنبية في مطلع التعاملات الصباحية الدولار الأمريكي والليرة التركية والدرهم الإماراتي واليورو والريال السعودي، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم السبت، حيث انخفضت سعره.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

بلغت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، للشراء في دمشق 3600 ليرة، مقابل سعر بيع للدولار وصل إلى 3635 ليرة بمعدل ارتفاع 0.14%.

سعر الدولار الرسمي اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار بحسب البنك المركزي السوري ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل كل دولار.

يأتي ذلك عقب قرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في نشرته الرسمية، ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، بدلاً من 1262 ليرة، بعد ثبات في الأسعار استمر منذ منتصف 2020.

سعر الدولار اليوم في حلب وإدلب

في مدينة حلب، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم السبت 19 فبراير 2022 إلى 3595 ليرة سورية، وسعر البيع إلى 3630 ليرة، بمعدل ارتفاع 0.14%.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة في مدينة إدلب اليوم الأربعاء 16 فبراير مسجلاً 3655 ليرة للشراء، و3695 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة السورية اليوم أمام اليورو والريال السعودي

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم السبت 19 فبراير للشراء إلى 4090 ليرة للشراء و4135 ليرة للبيع بمعدل ارتفاع 24%، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 957 ليرة لشراء كل ريال مقابل 970 ليرة لبيع كل ريال.

كما وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية، إلى 228 للشراء، و232 للبيع، كذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم السبت 19 فبراير إلى 11896 ليرة للشراء مقابل 12037 ليرة للبيع.

كما وصل سعر صرف الدينار الأردني أمام الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 فبراير إلى 5088 ليرة للشراء، و5145 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت 19 فبراير 2022 أمام الليرة السورية إلى 977 ليرة للشراء مقابل 990 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

كما وصل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم السبت 19 فبراير إلى 260 ليرة للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 267 ليرة.

سعر الليرة السورية أمام الريال القطري والجنيه الاسترليني

وصل سعر صرف الريال القطري مقابل الليرة السورية اليوم السبت 19 فبراير 2022 إلى 986 ليرة للشراء، و999 ليرة للبيع بمعدل ارتفاع 0.20%، واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الليرة السورية اليوم مسجلاً 4873 للشراء، و4929 للبيع بمعدل ارتفاع 0.18%.

يأتي ذلك بينما انخفض سعر صرف الريال العماني مقابل الليرة السورية، إلى 9363 ليرة للشراء، و9475 ليرة للبيع.