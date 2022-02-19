هآرتس : نتمنى ألا تنتهي الأمطار الغزيرة على غزة بصواريخ على شواطئ "تل أبيب"

قال مراسل صحيفة هآرتس اليوم السبت 19 فبراير 2022 ، أن أمطار غزيرة ستتساقط خلال الساعات القادمة على قطاع غزة ، معرباً عن أمله أن لا تنتهي الأمر بصواريخ على شواطئ "تل أبيب"

ويشار إلى أن أجواء متوترة يشهدها حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على سكان الحي وسط تهديدات متواصلة من قبل المقاومة الفلسطينية بأن القدس المحتلة وحي الشيخ حراج خط أحمر ولا يمكن تركها لوحدها .

وفي وقت سابق، انطلقت صواريخ المقاومة أثناء الأجواء الماطرة ، مما بررها الاحتلال في حينها أنها رسائل من غزة .