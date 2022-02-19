هآرتس : نتمنى ألا تنتهي الأمطار الغزيرة على غزة بصواريخ على شواطئ "تل أبيب"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
19 فبراير 2022
رشقات صواريخ اتجاه مدينة عسقلان (15).JPG
اعلان اسفل صورة الخبر

قال مراسل  صحيفة هآرتس اليوم السبت 19 فبراير 2022 ، أن أمطار غزيرة ستتساقط خلال الساعات القادمة على قطاع غزة ، معرباً عن أمله أن لا تنتهي الأمر بصواريخ على شواطئ "تل أبيب"

ويشار إلى أن أجواء متوترة يشهدها حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على سكان الحي وسط تهديدات متواصلة من قبل المقاومة الفلسطينية بأن القدس المحتلة وحي الشيخ حراج خط أحمر ولا يمكن تركها لوحدها .

وفي وقت سابق، انطلقت صواريخ المقاومة أثناء الأجواء الماطرة ، مما بررها الاحتلال في حينها أنها رسائل من غزة .

#قوات الاحتلال #صواريخ غزة

متعلقات