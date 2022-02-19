موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 19/2/2022، 7 حالات وفاة بفيروس كورونا، و(278) إصابة جديدة، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 819 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 1500 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 240736 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 29655 حالة، و اجمالي المتعافين 209208 حالة، اجمالي الوفيات 1873 وفاة

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 202 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 110 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 617783 شخص.