مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي، ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية ومحبو ومشجعو نادي ريال مدريد الإسباني انطلاق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الليغا الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت 19 فبراير 2022، وذلك ضمن الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي، في مسعى منه للفوز وتعزيز صدارته لبطولة الدوري الإسباني وتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف نادي اشبيلية.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي
وينتظر متابعو كرة القدم حول العالم موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي، فمشجعي الميرينغي يتمنون فوز فريقهم في المباراة المقبلة، وكسب النقاط الثلاثة، كونها مرحلة حساسة من البطولة، وخاصة في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه أبناء المدير الفني كارلو أنشيلوتي في المباريات الأربع الماضية، والتي لم يُسجل الفريق خلالها سوى هدف وحيد، هنا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يمكنك تصفح موقعها ومشاهدة المباراة فور انطلاقها وبجودة عالية دون تقطع.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني الليلة
ويبحث نادي ريال مدريد عن كسب النقاط الثلاثة، لتعزيز صدارة الدوري الإسباني الذي لم يفز به منذ ثلاث مواسم، وهو بحاجة لوضع الكأس الـ 35 في متحف النادي المالكي، ليعزز مكانته كأثر نادي فوزا بالبطولة.
فقد اقترب فريق إشبيلية بدرجة كبيرة من الوصول لـ صدارة الترتيب، وذلك بعد أن احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ رصيد 50 نقطة، فيما يحتل الملكي صدارة الترتيب بـ رصيده 54 نقطة، أي بفارق أربع نقاط فقط عن الوصيف.
تشكيلة ريال مدريد ضد ألافيس
ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي، مواجهته المقبلة بالدوري الإسباني أمام نظيره فريق ألافيس بالتشكيل التالي: -
حراسة المرمى: كورتوا.
وفي خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.
بينما في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.
وفي خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.
ومن المتوقع أن يكون معلق المباراة يوسف سيف، والقنوات الناقلة للمباراة جاءت كالآتي:-
Setanta Sports 2 Eurasia HD
Arena Sport 1 HD Serbia
Spor Smart HD
beIN Sports HD 2 English
beIN Sports 1 FR
SuperSport HD 2 alb
Arena Sport 1 HD SLV
LaLiga TV Bar
Nova Sports 1 HD
Eleven Sports 2 Belgium
Sportkanalen
Eleven Sports 1 HD portugal
Max Sport 4 HD
Arena Sport 6 HD Croatia
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
LaLiga TV HD uk
SuperSport LaLiga HD