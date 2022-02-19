مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي، ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية ومحبو ومشجعو نادي ريال مدريد الإسباني انطلاق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الليغا الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت 19 فبراير 2022، وذلك ضمن الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي، في مسعى منه للفوز وتعزيز صدارته لبطولة الدوري الإسباني وتوسيع الفارق بينه وبين الوصيف نادي اشبيلية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي

وينتظر متابعو كرة القدم حول العالم موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني.. التشكيلة المتوقعة والمعلق الرياضي، فمشجعي الميرينغي يتمنون فوز فريقهم في المباراة المقبلة، وكسب النقاط الثلاثة، كونها مرحلة حساسة من البطولة، وخاصة في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه أبناء المدير الفني كارلو أنشيلوتي في المباريات الأربع الماضية، والتي لم يُسجل الفريق خلالها سوى هدف وحيد، هنا في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، يمكنك تصفح موقعها ومشاهدة المباراة فور انطلاقها وبجودة عالية دون تقطع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني الليلة

ويبحث نادي ريال مدريد عن كسب النقاط الثلاثة، لتعزيز صدارة الدوري الإسباني الذي لم يفز به منذ ثلاث مواسم، وهو بحاجة لوضع الكأس الـ 35 في متحف النادي المالكي، ليعزز مكانته كأثر نادي فوزا بالبطولة.

فقد اقترب فريق إشبيلية بدرجة كبيرة من الوصول لـ صدارة الترتيب، وذلك بعد أن احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ رصيد 50 نقطة، فيما يحتل الملكي صدارة الترتيب بـ رصيده 54 نقطة، أي بفارق أربع نقاط فقط عن الوصيف.

تشكيلة ريال مدريد ضد ألافيس

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لفريق ريال مدريد الايطالي كارلو أنشيلوتي، مواجهته المقبلة بالدوري الإسباني أمام نظيره فريق ألافيس بالتشكيل التالي: -

حراسة المرمى: كورتوا.

وفي خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

بينما في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

وفي خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يكون معلق المباراة يوسف سيف، والقنوات الناقلة للمباراة جاءت كالآتي:-

Setanta Sports 2 Eurasia HD

Arena Sport 1 HD Serbia

Spor Smart HD

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 1 FR

SuperSport HD 2 alb

Arena Sport 1 HD SLV

LaLiga TV Bar

Nova Sports 1 HD

Eleven Sports 2 Belgium

Sportkanalen

Eleven Sports 1 HD portugal

Max Sport 4 HD

Arena Sport 6 HD Croatia

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

LaLiga TV HD uk

SuperSport LaLiga HD

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