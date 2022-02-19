مقتل جندي أوكراني في المنطقة الانفصالية الشرقية

أعلنت الجيش الأوكراني، اليوم السبت، مقتل جندي فى المنطقة الانفصالية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ قليل، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة في الجمهورية.

وقال بوشيلين في كلمة مصورة، اليوم السبت: "أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية، وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية شعب لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا عن عبور حوالي 25 ألف شخص من سكان لوهانسك للحدود مع روسيا، هرباً من تصاعد أعمال العنف فى إقليم دونباس.

من جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبعة أقاليم في روسيا على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.