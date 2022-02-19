بدء الفصل الدراسي الثاني في اليوم في مصر

بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2021، 2022 في مصر، حيث شهد اليوم الأول من الترم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم تأجيل الترم الثانى أو إلغائه، مضيفة أن الحضور إلزامى على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن يرغب من الكلاب فى عدم الحضور يقدم طلبا للإدارة لتحويله إلى منازل، لافتة إلى أن مدة الفصل الدراسي الثاني حسب ما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى 97 يوما.

وكان الطلاب توافدوا صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت المديريات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.