شرطة المرور توضح حالة الطرق بغزة لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق.

وجاء في تقرير الشرطة الذي وصل "فلسطين اليوم"، أن الحركة المرورية تشهد حالة اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

كما جاء أن الشرطة تعلن استمرار إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من تقاطع شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع شارع الوحدة "مفترق بالميرا"، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز.

وطالبت الشرطة في تقريرها المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177.