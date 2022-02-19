نشر حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 19 فبراير 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7007 مغادرين، فيما بلغ عدد الوصول 6545 وافدا.

وأوضحت، أن المغادرين توزعوا إلى 6882 مواطناً و91 أجنبياً، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت، أن أعداد الوافدين إلى غزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6403 مواطنين، و95 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات.

وحاجز بيت حانون "إيرز" يقع في أقصى شمال قطاع غزة، وهو منفذ يفصل بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.



