فئتان فقط من غير السعوديين سيُسمح لها بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:34 ص
19 فبراير 2022
أداء مناسك الحج في ما يعرف بـيوم التروية (6)
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان وفقا لصحيفة "عكاظ اونلاين: "لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة"، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.

وحول طريقة وآلية الحج لأداء مناسك الحج هذا العام، والعدد المسموح للحجاج لأداء الفريضة سواء من داخل السعودية أو من خارجها، أكدت "الحج والعمرة" أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

واقتصر موسم الحج العام الماضي على 60 ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين بداخل المملكة، مع اشتراط تلقيهم اللقاح ضد كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار الجائحة.

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