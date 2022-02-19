دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022- 1443، تبقى ما يُقارب من 40 يوماً على حلول شهر رمضان المبارك، ففي تلك الأيام المباركة تتضاعف الأدعية بقصد أن يتقرب الصائمين إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب، لهذا ينتظر المسلمون في جميع أنجاء العالم قدوم ذلك الزائر العزيز على قلوبهم، فهو شهر يختلف عن بقية شهور السنة، لما فيه من خصائص كثيرة تميزه، إذ يحمل في جعبته الكثير من الخير والبركة والمغفرة، ومضاعفة الحسنات وردء السيئات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022- 1443

ففي هذه الأيام تتواصل عمليات البحث عبر الانترنت عن دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022- 1443، وكل أدعية أيام شهر رمضان، بهدف نيل الثواب والأجر، لهذه الأسباب تواصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نشر أدعية شهر رمضان عبر موقعها الإلكتروني، بشكل يومي، لتعم الفائدة والأجر على الجميع، وليكسب فيها العبد المسلم ما يستطيع من حسنات.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022- 1443

للأدعية فوائد عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهي تقرب المسلم من رب العالكين، ويحصل على أجر وثواب عظيمين، ويفتح أمامه كل الأبواب المغلقة على مصراعيها، كما أن الأدعية ترد المصائب والمشاكل والعوائق التي تواجه المسلم في أيام حياته، إضافة إلى أنها تُفرج الهم والكرب عن المسلم، وتحميه من فخ الوقوع في التكبر على الناس، لأن التكبر صفة يبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

دعاء اليوم العاشر من رمضان

ووفق العلماء والمختصين بعلم الشريعة، فإن للأدعية في شهر رمضان فوائد جمة، ففيها تفتح أبواب السماء، وتكثر الخيرات، وتنزل الرحمات على العباد، كما أن لشهر رمضان مكانة عظيمة عند الله، ففي أبواب الجنة باب لا يدخله إلا الصائمين، وهذا يدلل على عظمة الشهر المبارك عند الله سبحانه وتعالى.

دعاء عاشر يوم من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:

"اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ".

ثواب هذا الدعاء

"ممن دعا به استغفر له كل شيء".