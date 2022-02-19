أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم التاسع عشر من فبراير، أسيران من قطاع غزة والضفة المحتلين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأفادت إذاعة الأسرى أن الأسرى هما:

الأسير إياد علي عمر القواسمة (48 عاماً) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 18 عامًا في السجون.

يذكر أن الاحتلال سبق أن اعتقل الأسير القواسمة مدة خمسة أعوام خلال انتفاضة الحجارة عام 1987، كما أن والدته توفيت خلال فترة اعتقاله، فيما تعرض شقيقه مروان للاغتيال على يد قوات الاحتلال.

والأسير ضرار موسى يوسف أبو سيسي (53 عامًا) من سكان مدينة غزة، وهو مهندس نووي اختطفه الموساد الصهيوني في العاصمة الأوكرانية كييف وتم نقله إلى الكيان الصهيوني عبر طائرة عسكرية، وحكم بالسجن 21 عامًا وهو معتقل منذ عام 2011، وأمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.

وتتهم دولة الاحتلال الأسير أبو سيسي بالضلوع بالعمل العسكري مع حركة حماس والمساهمة في تصنيع الصواريخ التي تقاومه بها من غزة.