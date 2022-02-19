سعر الذهب في العراق اليوم السبت 19 فبراير 2022

شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 19 فبراير/شباط 2022، تراجعاً في سوق المال، تزامناً مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث يعتبر سعر الذهب في العراق من المعلومات الاقتصادية الهامة للغاية، ويهتم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق بمعرفة سعر الذهب في العراق، كما تهم ذهب اليوم في العراق بصفة عامة تهم المستثمرين في العراق ورجال الأعمال، نظراً لأن سعر مثقال الذهب اليوم في العراق مرتبط بالاقتصاد العالمي، وهي ملاذ آمن للكثيرين لمعرفة سعر الذهب العراقي والخليجي سواء في العراق او بباقي الدول العربية، لذا يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في العراق اليوم السبت.

أسعار الذهب في العراق اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم نحو 88.984 ألف دينار (60.96 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق اليوم إلى نحو 66.739 ألف دينار (45.72 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.908 ألف دينار (35.56 دولار).

شاهد سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022

سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى نحو 77.863 ألف دينار (53.35 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في العراق اليوم إلى نحو 2.767 مليون دينار (1896دولارا)، كما هبط سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 622.903 ألف دينار (426.76 دولار).

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية

أسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، في تعاملات الجمعة، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.5% إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران الماضي، عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5% تقريبا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.7% إلى 1889.20 دولار.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، في بريطانيا إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

بينما تراجع البلاتين، بنسبة 2.8% إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.

وهبط البلاديوم، بنسبة 0.5% إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5% هذا الأسبوع مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.