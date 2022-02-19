سعر الدولار اليوم في مصر اليوم السبت 19/2/ 2022

شهد سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19/2/2022، استقراراً مقابل الجنيه المصري في عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب رصد فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لسعر الدولار في مصر حيث جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند مستوى 15.660 جنيه للشراء، و15.757 للبيع، حيث أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، ليبقى سعر الدولار في مصر على الاستقرار.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري ليسجل 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ظل سعر اليورو إلى 17.71 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو ليسجل 17.73 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 21.32 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر .

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.