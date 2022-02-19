بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و توتنهام الدوري الانجليزي (يلا شوت) تلفزيون الفجر، أقوى روابط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي و توتنهام

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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و توتنهام الدوري الانجليزي

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميير ليغ).

وتقام المواجهة النارية والصعبة بين المتصدر وضيفه ثامن الترتيب في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و توتنهام الدوري الانجليزي

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام توتنهام هوتسبير اليوم

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.





تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام مانشستر سيتي

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، بين ديفيس.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، هاري وينكس، رودريغو بينتانكور، سيرخيو ريغيلون.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونغ مين.

معلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويتولى المعلق التونسي رؤوف خليف التعليق على اللقاء والوصف التفصيلي .

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و توتنهام الدوري الانجليزي