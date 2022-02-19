محكمة رياضية تُجرد بريطانيا من فضية أولمبية بسبب المنشطات

قضت محكمة التحكيم الرياضية، بتجريد بريطانيا من ميداليتها الفضية الأولمبية في سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في ألعاب القوى بألعاب طوكيو.

وجاء قرار المحكمة بعد تأييدها عقوبة الإيقاف المفروضة على العداء "تشيجيندو أوجاه" بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المنشطات.

يذكر أن العداء أوجاه عوقب بالإيقاف مؤقتا بعد اكتشاف مواد محظورة رياضيا في عينته في ألعاب طوكيو في أغسطس.

وأصدرت المحكمة الرياضية بيانا، قالت فيه إنها وجدت أن أوجاه انتهك لوائح مكافحة المنشطات وبالتالي تم إلغاء نتيجته في سباق التتابع أربعة في 100 متر التي حققها في السادس من أغسطس، وذلك بعد أن حصل أوجاه وفريق التتابع البريطاني على المركز الثاني خلف إيطاليا.

وبناء على تجريد بريطانيا من الميدالية الفضية سيتم ترقية كندا الآن إلى الميدالية الفضية بينما ستنال الصين البرونزية.

من جانبه، علق أوجاه على الحكم في بيان أصدره الاتحاد البريطاني لألعاب القوى: "أتقبل بحزن بالغ القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية اليوم"، وتابع: "أود أن أوضح أنني تناولت دون قصد مكملا غذائيا ملوثا وهذا هو السبب في حدوث هذه المخالفة للوائح المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو".

واختتم العداء البريطاني بيانه قائلا: "أود أن أعتذر لزملائي في الفريق وعائلاتهم والطواقم الفنية عن عواقب هذا الأمر. أنا آسف لأن هذا الموقف كلف زملائي في الفريق الميداليات التي عملوا بجد ووقت طويل من أجلها والتي استحقوا الحصول عليها بجدارة، سأندم على هذا الموقف ما حييت". وفق ما قالت "رويترز".