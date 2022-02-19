مستشار وزيرة الصحة بغزة : الوضع الوبائي خطير في غزة ونسبة الإصابات 33%

أكد د. فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة بقطاع غزة اليوم السبت 19فبراير 2022 ، أن المنحى الوبائي في قطاع غزة في تصاعد ملحوظ والوضع صعب ، حيث بلغت نسبة الإصابة 33% ، بعد أن سجلت أعداد الإصابات خلال 24 ساعة 293 من أصل 819 تم إجراء الفحوصات لهم .

وبين خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم أن هناك ارتفاع في أعداد الوفيات تم تسجيل 7 وفيات ، بالإضافة إلى ارتفاع الحالات الحرجة لـ260 بينهم "73" وضع حرج.

وقال أبو وردة أن نسبة أشغال أسرة العناية المكثفة بلغت 36% ، في حين بلغت نسبة أشغال أسرة المشافي المخصص لمرضى كوفيد 53% ...يتبع

وأشار أبو وردة نحن على أهل الاستعداد لأي تطورات في الحالة الوبائية ، محذراً من الوضع القائم وخاصة في ظل أجواء الطقس المتقلبة ، وخاصة بين فئة الشباب .

وجدد تأكيده أن السيطرة على الحالة الوبائية لن تكون إلا بمساعدة المواطنين في اتباع الاجراءات الوقائية والتوجه إلى مراكز التطعيم .

ويشار إلى وزارة الصحة بغزة سجلت 5 حالات وفاة أمس الجمعة ، وإصابة ( 1063) إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 3044 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.