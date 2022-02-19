سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19 فبراير 2022، يواصل المواطنين في مصر البحث عن سعر العملة الأمريكية الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك لأنها تتغير باستمرار، مثلها مثل أي عملة حول العالم، فإنها لا تلقى ثباتا دائما، وكل ذلك يتعلق بالأحدث السياسية والاقتصادية في البلاد، لهذا يلجأ المصريين مطلع كل صباح للبحث عن سعر صرف الدولار والعملات الرئيسية الأساسية مقابل عملتهم الوطنية.

وعلى الرغم من أن المصريين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة، إلا أن فئات كثير منهم تبحث عن سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19 فبراير 2022، وخاصة التجار والمستثمرين، ومن يتلقى راتبه بالدولار الأمريكي، وكذلك من يتلقى راتبه بالعملة الوطنية الجنيه المصري وهو ما تنشره لكم وباستمرار وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها لتضعكم في صورة الأسعار أولا بأول.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 19 فبراير 2022

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، السبت 19 فبراير/شباط 2022، في تعاملات شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية في البنوك بمصر.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري ليسجل 17.80 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ظل سعر اليورو إلى 17.71 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو ليسجل 17.73 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 21.32 جنيه للشراء، و21.46 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر .

الدولار يواصل الانخفاض في فلسطين اليوم السبت 19/2/2022

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند 51.71 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.