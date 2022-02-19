سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل والدولار وجميع عياراته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:42 ص
19 فبراير 2022
سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل والدولار
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/2/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في فلسطين، مع استمرار ارتفاعه في السوق المالي مع عدم استقرار الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم السبت في فلسطين

وفيما يلي سعر الذهب اليوم في فلسطين، وأسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.64 شيكل $61.10

سعر الذهب عيار 22   179.34 شيكل $56.01

اسعار الذهب عيار 21 171.19 شيكل $53.46

اسعار الذهب عيار 18 146.73 شيكل $45.83

سعر الذهب عيار 14   114.12 شيكل $35.64

سعر الذهب عيار 12   97.82 شيكل  $30.55

اسعار أوقية الذهب      6,084 شيكل  $1,900

اسعار جنيه الذهب      1,370 شيكل  $427.71

اسعار كيلو الذهب      195,641 شيكل       $61,100

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

18 فبراير      195.43       171.01       146.58       114.00       97.72

17 فبراير      196.18       171.66       147.14       114.44       98.09

16 فبراير      192.20       168.18       144.15       112.12       96.10

15 فبراير      191.95       167.96       143.96       111.97       95.97

14 فبراير      196.40       171.86       147.30       114.57       98.20

13 فبراير      193.53       169.34       145.15       112.89       96.76

12 فبراير      193.51       169.33       145.14       112.88       96.76

11 فبراير      193.75       169.54       145.32       113.02       96.88

10 فبراير      189.14       165.50       141.86       110.33       94.57

9 فبراير        189.15       165.51       141.87       110.34       94.58

#سعر الذهب #سعر جرام الذهب #سعر الذهب في فلسطين

متعلقات