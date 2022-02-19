سعر الذهب في فلسطين اليوم بالشيكل والدولار وجميع عياراته

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 19/2/2022، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في فلسطين، مع استمرار ارتفاعه في السوق المالي مع عدم استقرار الدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم السبت في فلسطين

وفيما يلي سعر الذهب اليوم في فلسطين، وأسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 195.64 شيكل $61.10

سعر الذهب عيار 22 179.34 شيكل $56.01

اسعار الذهب عيار 21 171.19 شيكل $53.46

اسعار الذهب عيار 18 146.73 شيكل $45.83

سعر الذهب عيار 14 114.12 شيكل $35.64

سعر الذهب عيار 12 97.82 شيكل $30.55

اسعار أوقية الذهب 6,084 شيكل $1,900

اسعار جنيه الذهب 1,370 شيكل $427.71

اسعار كيلو الذهب 195,641 شيكل $61,100

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72

17 فبراير 196.18 171.66 147.14 114.44 98.09

16 فبراير 192.20 168.18 144.15 112.12 96.10

15 فبراير 191.95 167.96 143.96 111.97 95.97

14 فبراير 196.40 171.86 147.30 114.57 98.20

13 فبراير 193.53 169.34 145.15 112.89 96.76

12 فبراير 193.51 169.33 145.14 112.88 96.76

11 فبراير 193.75 169.54 145.32 113.02 96.88

10 فبراير 189.14 165.50 141.86 110.33 94.57

9 فبراير 189.15 165.51 141.87 110.34 94.58