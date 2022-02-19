حالة الطقس: أجواء باردة وسقوط زخات متفرقة من الامطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 19/2/2022، يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وأما الانين 20/2/2022م، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً نهاراً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .